125 graftombes uit Romeinse tijd ontdekt in Gaza

Archeologen hebben in Gaza 125 graftombes van zo'n 2000 jaar oud ontdekt. In de meeste gevallen zijn de skeletten, die stammen uit de Romeinse tijd, nog intact. Ook zijn er twee zeldzame loden sarcofagen aangetroffen, meldt het Palestijnse ministerie van Oudheden.

Gaza was lang een belangrijke handelspost voor meerdere beschavingen. Die geschiedenis gaat terug tot ver voor Christus; uit de Bijbel blijkt dat de Egyptenaren en Filistijnen al aanwezig waren in het gebied. Ook in de Romeinse tijd en later ook in de tijd van de kruistochten was Gaza een belangrijk handelskruispunt in de wereld.

Het is voor archeologen lastig om opgravingen te doen in de Gazastrook door onder meer een structureel gebrek aan geld. De graven werden blootgelegd dankzij financiële steun van Franse organisaties.

Versierde sarcofagen

De graven kwamen bloot te liggen bij werkzaamheden voor een bouwproject. "Dit is een vondst zonder precedent", zegt de directeur van het oudhedenministerie in Gaza tegen persbureau Reuters.

Fadel al-A'utul, als archeoloog verbonden aan de École Biblique-instelling in Jeruzalem, spreekt van een bijzondere ontdekking. Hij zegt tegen Reuters dat nu voor het eerst op Palestijnse grondgebied een dergelijk grote Romeinse begraafplaats is ontdekt.

Een van de sarcofagen was versierd met druiven, zegt A'utul. De ander met dolfijnen. Ook zijn er potten gevonden in de graven. Hij onderstreept dat er wel meer geld nodig is om de vondsten verder op te graven en goed te kunnen bewaren, "zodat de geschiedenis niet wordt weggespoeld".

Hij hoopt dat de vondsten uiteindelijk tentoongesteld worden in een museum.