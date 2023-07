Kamminga pakt gedeeld WK-zilver in finale 100 meter schoolslag

Arno Kamminga heeft tijdens de wereldkampioenschappen langebaan zilver gepakt op de 100 meter schoolslag. De 27-jarige pupil van coach Mark Faber tikte in Fukuoka aan in 58,72 en moest daarmee alleen de Chinees Qin Haiyang voor zich dulden: 57,62. Kamminga moest de tweede plaats delen met de Italiaan Nicolo Martinenghi en de Amerikaan Nic Fink.

De Chinees, oorspronkelijk een man die excelleerde op de 200 school, had zich in de halve eindstrijd ook al de snelste van het veld getoond. Zondag tikte hij aan in de Marine Messe aan 57,82. Nu dook hij daar twee-tienden van een seconde onder.

Bij afwezigheid van Adam Peaty, die al geruime tijd kampt met mentale problemen, gold Kamminga op papier als uitgelezen kandidaat voor de wereldtitel. Na de Brit was Kamminga de snelste zwemmer ooit op de twee banen schoolslag.

Oververmoeidheid

De moeizame aanloop naar de mondiale titelstrijd die Kamminga kende, brak hem in Japan evenwel op. De winnaar van olympisch zilver op zowel de 100 als 200 school tijdens de Spelen van Tokio lag de tweede helft van 2022 wegens oververmoeidheid nauwelijks in het water. Pas begin dit jaar hervatte hij voorzichtig de training. Pas enkele weken voor vertrek naar Azië keerde hij terug op niveau.

Om die reden wilde Kamminga niet spreken van het jammerlijk missen van een gouden WK-medaille. "Als ik een perfecte voorbereiding had gehad, was dit een kans uit duizenden geweest. Daar is jammer genoeg nu alleen geen sprake van geweest."