Poetin lonkt naar Afrika: 'Graandeal was zinloos, Rusland kan leveren'

President Poetin probeert Afrikaanse landen die worden getroffen door het schrappen van de graandeal met Oekraïne gerust te stellen. Eigenlijk waren de afspraken al zinloos, concludeert hij in een opiniestuk dat het Kremlin vanochtend publiceerde in aanloop naar de Russisch-Afrikaanse top die later deze week in Sint-Petersburg plaatsvindt. Rusland kan Afrika veel efficiënter graan leveren dan Oekraïne, aldus Poetin. "Ik verzeker u dat we het Oekraïense graan kunnen vervangen", schrijft hij over de weggevallen handelsstromen, "vooral omdat we dit jaar een recordoogst verwachten." Rusland lijkt er ondertussen op uit te zijn de Oekraïense graanexporten volledig te verlammen. Havenstad Odesa, waar veel infrastructuur voor de uitvoer van graan is gevestigd, wordt niet-aflatend bestookt door Rusland. Ook vanochtend werd er volgens de Oekraïense autoriteiten nog een graandepot verwoest. Vier medewerkers raakten daarbij gewond. Daarnaast werd vannacht voor het eerst ook een haven in de Donaudelta bestookt die geldt als een alternatief voor Odesa. Bij die aanval aan de grens met Roemenië vielen zes gewonden en werden graansilo's verwoest. De aanval wordt gezien als een escalatie van het geweld tegen de Oekraïense exportfaciliteiten.

Ruslandcorrespondent Iris de Graaf: "Het Russische verhaal is dat de havens van Odesa worden platgelegd als 'vergelding voor de aanval op de Krimbrug'. Maar het is vooral een handige strategie: door de constante bombardementen zullen buitenlandse schepen Odesa ontwijken en kan er geen export en import plaatsvinden. Dat zal Oekraïne dwingen graan per spoor te gaan exporteren, wat de handel enorm bemoeilijkt. Poetin staat klaar om in dat zelfgecreëerde gat te springen. Hij profileert zichzelf als de betrouwbare graanleverancier die - "in tegenstelling tot Oekraïne en het Westen" - de arme hongerige kinderen in Afrikaanse landen wél zal redden."

Poetin merkt in zijn artikel op dat het grootste deel van de bijna 33 miljoen ton die tijdens de graandeal werd uitgevoerd niet naar arme landen is gegaan. "70 procent kwam terecht in hoge- en middeninkomenslanden, waaronder de EU. Landen als Ethiopië, Sudan en Somalië kregen naast Jemen en Afghanistan minder dan 3 procent van de goederen." De geciteerde cijfers kloppen, blijkt uit de officiële gegevens van de Verenigde Naties (VN). Maar Poetin verzwijgt een belangrijke kanttekening van de VN, die toezicht hield op het graanvervoer. "Alle export kan helpen markten te kalmeren en inflatie van voedselprijzen te beperken", stelt de toezichthouder. "De graandeal heeft geholpen voedselprijzen wereldwijd te drukken." Sinds het verlopen van de graandeal vorige week zijn de prijzen inderdaad snel opgelopen. Zo schoot de prijs van tarwe omhoog met een procent of tien.

'Multipolaire wereld' Poetin laat Afrika in zijn opiniestuk weten dat Rusland meer te bieden heeft dan graan. In de strijd om de gunst van het continent benadrukt hij de "sterke banden" die er altijd zijn geweest en de steun die Rusland bood in de strijd tegen het kolonialisme. Als Rusland kan wedijveren met de VS als wereldmacht, komt er ook meer invloed voor Afrika, redeneert hij. "Ongetwijfeld zal de nieuwe multipolaire wereldorde - die zich al begint af te tekenen - rechtvaardiger en democratischer zijn", zo claimt Poetin. "Afrika zal daarin, zeker samen met Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika, een waardige plaats innemen en zich eindelijk bevrijden van de bittere erfenis van kolonialisme en neokolonialisme." 'Explosieven gevonden' Ondertussen plaatst Moskou de graandeal steeds meer in een negatief frame. Veiligheidsdienst FSB claimde vanmorgen sporen van explosieven te hebben gevonden in een vrachtschip dat werd gebruikt voor graantransporten uit Oekraïne. Dat zou er volgens de veiligheidsdienst op wijzen dat civiele transporten wapenleveranties uitvoeren, iets wat niet onafhankelijk bevestigd kan worden De FSB schrijft dat de vondst twee dagen geleden werd gedaan bij een routinecheck. Op weg van Turkije naar het Russische Rostov aan de Don passeerde het niet nader genoemde schip toen de Straat van Kertsj, tussen de Krim en het Russische vasteland. Om terreuraanslagen of sabotageacties te voorkomen worden schepen daar doorzocht.

Ruslandcorrespondent Iris de Graaf: "De claims van de FSB zijn niet onafhankelijk te verifiëren, maar dit soort berichten passen goed in het Russische verhaal. Al sinds de graandeal voor het eerst werd afgesproken horen we in de Russische media vaak dat Oekraïne de deal zou 'misbruiken' om wapens en explosieven het land in te smokkelen, om daarmee Rusland aan te vallen. Dat is ook een van de redenen - volgens Moskou - dat de graandeal 'niet zou werken'. De claim van de FSB kan het stopzetten van de graandeal weer eens goed legitimeren."