PSV loot Sturm Graz in voorrondes, AZ naar Montenegro of Andorra

Sturm Graz is de eerste horde voor PSV op weg naar de groepsfase van de Champions League. Dat heeft de loting maandagmiddag in het Zwitserse Nyon uitgewezen. Het elftal van trainer Peter Bosz speelt het eerste duel thuis.

Drievoudig kampioen Sturm Graz werd het afgelopen seizoen achter RB Salzburg tweede in de Oostenrijkse Bundesliga. Het wist wel beslag te leggen op de beker. Doelman Kjell Scherpen staat er als huurling onder contract.

PSV en Sturm Graz speelden twee jaar terug nog tegen elkaar in de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren wonnen zowel uit (1-4) als thuis (2-0). Vorig jaar was Graz tegenstander van Feyenoord in de groepsfase van de Europa League. In Oostenrijk won Graz met 1-0. In de Kuip was Feyenoord met 6-0 te sterk.