Podcast De Dag: wat je wél kunt zien van de oorlog in Oekraïne

Van het front in Oekraïne is weinig te horen en te zien. In de buurt van het front kom je niet zomaar, de bevolking is gevraagd niets te vertellen en journalisten mogen geen informatie publiceren die Rusland zou kunnen helpen.

Ondertussen wordt het Westen ongeduldig. Het langverwachte Oekraïense tegenoffensief begon weken geleden, maar het is niet duidelijk of een doorbraak haalbaar is, en zo ja, wanneer.

Verslaggevers Mattijs van de Wiel en Kysia Hekster reisden de afgelopen twee weken door Oekraïne. Ze spraken militairen en ex-militairen en vrijwilligers die het leger ondersteunen. Ze bezochten dorpen vlak bij de frontlijn en gingen mee met een Oekraïense artillerie-eenheid.

In de podcast vertellen ze wat je wél kunt zien van de oorlog, en wat dat zegt over de voortgang van het offensief.

