Man zwaargewond na schietpartij Heinenoord, daders op de vlucht

In Heinenoord, een dorp in de buurt van Rotterdam, is een man vannacht zwaargewond geraakt bij een schietincident. Het slachtoffer zat met twee anderen in een auto die werd beschoten.

De beschieting was rond 02.30 uur. De drie inzittenden zaten in de stilstaande auto toen twee mannen met vuurwapens op hen af kwamen. De schutters sloegen vervolgens te voet op de vlucht. Zij zijn nog niet aangehouden.

Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. Zijn toestand is stabiel, meldt de politie. Een tweede inzittende is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel, meldt Rijnmond.

De toedracht van de schietpartij is nog onduidelijk. De politie heeft ter plekke sporen veiliggesteld bij de auto en doet verder onderzoek. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden.