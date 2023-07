Vanavond op tv: Stroomnet is overvol • Stemming omstreden wetten Israël

Overvol stroomnet

Op steeds meer plekken in Nederland zit het stroomnet bomvol. Het wordt voor bedrijven steeds moeilijker een nieuwe of zwaardere aansluiting te krijgen en voor terug levering aan het net is ook nauwelijks nog plek. Er wordt hard gewerkt aan het verzwaren van het net maar dat gaat nog jaren duren. Han Slootweg, innovatiemanager bij netbeheerder Enexis en hoogleraar aan de TU Eindhoven, schuift aan in de studio.