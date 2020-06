'Of het hierbij blijft of dat het erger wordt, dat ligt aan de maatschappij'

In de serie In de frontlinie publiceren we dagelijks de ervaringen van zorgmedewerkers die we volgen. De tekst komt tot stand na een interview met een NOS-redacteur. Vandaag Rowan Marijnissen, IC-verpleegkundige in het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

"Ik heb de afgelopen zes dagen achter elkaar gewerkt, met name ochtend- en avonddiensten. Dat hakt erin, helemaal omdat de druk steeds verder aan het toenemen is. Afgelopen donderdag moest ik voor het eerst drie patiënten in plaats van twee verzorgen. Dat was serieus aanpoten.

Het zijn echt heel zieke mensen, dus ik houd hun vitale lichaamsfuncties continu in de gaten. Bloeddruk, ademhaling, de hoeveelheid zuurstof in hun bloed. Als het nodig is kan ik ze extra medicijnen geven, bijvoorbeeld wat extra slaapmiddel of iets om de bloeddruk te verhogen. Daarnaast ben ik natuurlijk ook verantwoordelijk voor hun lichamelijke verzorging en moet ik zorgen dat ze genoeg voedingsstoffen binnenkrijgen. En ik probeer ze regelmatig te draaien, om doorligplekken te voorkomen.

Ondertussen komen er ook nieuwe patiënten binnen. Mensen die op de speciale corona-afdeling lagen, maar waar het ineens slechter mee gaat Die moeten direct worden geïntubeerd en aan de beademing worden gelegd.

Tot afgelopen vrijdag was ik ook veel tijd kwijt met de beschermingsmaatregelen. De patiënten lagen bij ons op verschillende kamers. Wanneer ik van de ene kamer naar de andere liep, moest ik kruisbesmetting voorkomen. Dus als ik bij patiënt A was en bij patiënt B ging een alarm af, moest ik eerst al mijn beschermingsmiddelen uitdoen, een nieuw schort aantrekken, m'n bril desinfecteren en nieuwe handschoenen en een nieuw mondmasker pakken.

Gelukkig is dat sinds afgelopen vrijdag anders. Onze IC-units zijn nu zogenaamde cohort-afdelingen geworden. Daar kunnen meerdere coronapatiënten bij elkaar liggen. Dat betekent dat je je niet meer steeds hoeft om te kleden. Nadeel is wel dat je op de hele afdeling continue de maximale beschermende kleding moet dragen. Even snel een slokje water of een kopje thee is er dus niet meer bij, want hoe meer je aan je mondmasker zit hoe groter de kans is dat je besmet raakt. Alleen voor een pauze mag je even weg van de unit en kun je je spullen even uitdoen.

Het waren echt heel drukke diensten afgelopen week, maar er is nog controle. Dat stemt me positief. Maar of het hierbij blijft of dat het erger wordt: dat ligt aan de maatschappij. Ook als de piek van IC-patiënten wat lijkt af te nemen, moeten de mensen zich aan de maatregelen blijven houden. Alleen zo voorkomen we dat meer mensen ziek worden."