Nederlandse waterpolosters winnen op WK van Canada, Italië wacht in halve finales

De Nederlandse waterpolosters zijn op de WK in Fukuoka doorgedrongen tot de halve finales. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis was een maatje te groot voor Canada: 17-10 (6-2, 5-3, 3-4, 3-1). Oranje treft Italië in de halve finales.

De eerste vier Nederlandse schoten waren meteen raak, waardoor het na een paar minuten al op 4-0 stond. Canada had een time-out nodig om tot rust te komen. Dat lukte enigszins, maar Oranje bleef uiterst dominant.

Na de rust werd het spel van Nederland wat slordiger, waardoor Canada op kon krabbelen. Keepster Laura Aarts zorgde er echter met een reeks reddingen voor dat het nooit spannend werd. Brigitte Sleeking, Kitty Lynn Joustra en Simone van de Kraats scoorden drie keer.