Zerrouki over Twente-tijd met Wieffer: 'Soms kon Mats beter zijn mond houden'

Ooit waren ze niet goed genoeg voor het eerste elftal van FC Twente, nu zijn ze de beoogde belangrijke schakels van het Feyenoord dat komend seizoen de landstitel wil prolongeren. Mats Wieffer en Ramiz Zerrouki willen in Rotterdam graag een middenveld vormen, net zoals in de jeugd en het tweede team van Twente. "We kennen elkaar inmiddels vrij goed." Grote mond Wieffer werd geboren in het Twentse Borne, maar wist nooit door te breken in zijn geboortestreek. Er doen verhalen de ronde dat hij een te grote mond had en weleens lastig kon zijn. Zerrouki bevestigt dit. "Lastig is een groot woord. Mats had wel overal een mening over. Soms had hij ook verstandig zijn mond kunnen houden. Maar ja, Mats is Mats. Het siert hem ook." De 23-jarige Wieffer erkent zelf ook dat hij dingen zei tegen jongens waar "je eigenlijk stil tegen moet zijn". Hij geeft toe dat het niet altijd handig is om steevast iets te zeggen als je het er niet mee eens bent. "Vooral niet als je net nieuw bent."

Mats Wieffer in het shirt van FC Twente (2018) - Pro shots

De Oranje-international, die op zijn achttiende mocht aansluiten bij het eerste team van Twente, zegt dat Zerrouki een stuk rustiger is. "Maar in het veld is hij wel fel, hoor", aldus Wieffer. Zerrouki's route richting het betaalde voetbal was er niet een zonder hobbels. Hij groeide op in Amsterdam en speelde in de jeugd van Ajax. In 2016 maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van FC Twente, omdat hij daar meer perspectief op speelminuten zag. Saai en stil in Haaksbergen De inmiddels 25-jarige Algerijns international kwam bij een gastgezin in Haaksbergen terecht. "Dat was een heel andere omgeving, met weinig prikkels. Het was saai en heel rustig, maar het is wel goed voor mij geweest. De focus lag daar echt op voetbal." Het talent bij Wieffer en Zerrouki werd gezien, maar er waren in de jeugd twijfels over hun fysiek. Beide spelers begonnen te groeien en stootten door naar de senioren. Een doorbraak in het betaald voetbal liet echter relatief lang op zich wachten. De toenmalige trainers Marino Pusic (nu assistent-trainer bij Feyenoord) en Gonzalo García García achtten Wieffer en Zerrouki nog niet klaar voor het grote werk. En dus speelden ze samen heel wat wedstrijdjes op de maandagavond bij de beloften. "Het plezier spatte ervan af. Ook toen", zegt Zerrouki. Hun liefde voor het voetbal heeft er volgens hen voor gezorgd dat zij het uiteindelijk wel gered hebben. Wieffer: "Ik vind voetballen heel erg leuk om te doen. Ik heb ook moeilijke periodes gehad, maar ben altijd door blijven gaan. Plezier houden is belangrijk. Wij zijn liefhebbers."

Ramiz Zerrouki in 2019 bij FC Twente - Pro shots