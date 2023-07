Opluchting bij vrouwen Italië na late goal Girelli tegen Argentinië

De Italiaanse vrouwen zijn het wereldkampioenschap voetbal goed begonnen met een overwinning op Argentinië. Op het nippertje redde invaller Cristiana Girelli de eer van Italië: vlak voor tijd maakte ze de enige treffer. Ze stond net een paar minuten in het veld.

In dezelfde groep won Zweden zondag met 2-1 van Zuid-Afrika.

Argentinië begon alleraardigst aan de wedstrijd en speelde een paar keer knap onder de druk uit. Voorin ontbrak het echter aan stootkracht waardoor het vlotte spel geen kansen opleverde.

Na een minuut of twintig kreeg Italië meer grip op de wedstrijd. De ploeg van bondscoach Milena Bertolini was vooral fysiek sterker en bracht de gevaarlijke spits Valentina Giacinti steeds makkelijker in stelling. In de eerste helft werd tot tweemaal toe een Italiaanse treffer afgekeurd wegens buitenspel.