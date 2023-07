Horner koestert zegerecord Verstappen en Pérez: 'Iedereen mag, moét zelfs, apetrots zijn'

Het was duidelijk in beeld, vlak voor de start van de Hongaarse grand prix: het onrustige voetenwerk van Max Verstappens teambaas. Christian Horner kon zich in zijn zetel langs de pitmuur geen seconde stil houden. De spanning droop ervan af. "Ik ben niet zo vaak nerveus, maar vlak voor de start van deze race had ik het even zwaar. Lewis Hamilton naast Max Verstappen op de eerste rij, dat was lang geleden. Met die twee is het altijd even afwachten hoe de eerste bochten gaan. Kijken of beide auto's in de eerste bocht heel blijven. Gelukkig was het een hard, maar fair duel." Record Maar er stond op de Hungaroring bij Boedapest meer op het spel. "Ik besefte terdege dat we een record konden breken dat al 35 jaar stond", aldus Horner. "De twaalfde grand prix-zege op rij was binnen handbereik. Dan ga je zo'n race toch anders in. Zeker omdat onze starts dit jaar relatief zwak waren. Gelukkig ging deze vlekkeloos, nota bene terwijl Max op de vuile kant van de baan stond."

Max Verstappen (l) zet vlak na de start zijn auto naast die van Lewis Hamilton - Reuters

Heel even zweette teambaas Horner van Red Bull Racing dus peentjes op de Hungaroring, maar een paar seconden na de start kon hij al relaxen. Verstappen stelde vanaf de tweede startplek meteen orde op zaken en zijn negende seizoenszege kwam geen moment in gevaar. Uniek Volgens Horner baalde Verstappen er flink van dat hij geen poleposition had. "Daardoor stapte hij vlijmscherp in de cockpit. Het werkte perfect. Hij domineerde de race zoals wij dat graag zien. Max had voortdurend alles onder controle. Hij is uniek. Ik denk niet dat er op dit moment een andere coureur is zoals hij. Zo vastbesloten, zo hongerig, zo compleet. Maar ook heel bescheiden en een echte teamplayer." En een kleine twee uur later kon de 49-jarige Brit met een voldane blik nuchter de balans opmaken. "Twaalf grand prix-zeges op rij. Ik heb weleens een slechtere dag meegemaakt."

Max Verstappen - Reuters

Horner: "We hebben hier geschiedenis geschreven. We hebben een record gebroken dat sinds 1988 stond. Ik weet het nog goed. Het seizoen met dat geweldige McLaren-team met Ayrton Senna en Alain Prost. Heel bijzonder, zeker als je kijkt naar het extreem hoge niveau van onze rivalen zoals Mercedes. Een fenomenale prestatie. Iedereen in ons team mag - moet zelfs - apetrots zijn." Hoe lang nog? Hoe lang kan Red Bull deze winnende reeks nog doortrekken? Volgende week in Spa-Francorchamps kan het namelijk al voorbij zijn. Horner: "Het weer is daar altijd onvoorspelbaar, dus het zal echt niet vanzelf gaan. Alles kan gebeuren en vroeg of laat komt aan alle mooie dingen een eind. We kijken niet verder vooruit dan één race. We kunnen het ons niet veroorloven achterover te leunen. Je moet altijd zorgen dat je als het ware aan de bal blijft."

Ayrton Senna (l) en Alain Prost bezorgden McLaren elf zeges op rij in 1988 - AFP

"Winnen doe je als alle details kloppen", aldus Horner. "We hebben er jarenlang alles aan gedaan om zo goed te worden en dat betaalt zich nu terug. De strategie is goed, de bandenwissels zijn supersnel en de combinatie van allerlei factoren maakt van ons een winnende machine die records aan gort rijdt." Horner beschermt Pérez Wie zoekt naar een achilleshiel bij Red Bull stuit al snel op Sergio Pérez. De Mexicaanse teamgenoot van Verstappen staat weliswaar tweede in de WK-stand, maar is zeer matig op zaterdagen en maakt veel uitglijders en spins. In de kwalificatie delft hij al maandenlang het onderspit. Horner weigert mee te gaan in de storm van kritiek en beschermt zijn rijder. "Journalisten willen verhalen graag opblazen. In deze sport ga je heel snel van hero naar zero. Sergio is daar niet immuun voor, maar hij weet hoe het werkt omdat hij dit soort druk al een jaar of dertien gewend is. Ik vind dat hij geweldig met die druk omgaat. Niet met loze woorden, maar met prestaties in de race. He does his talking on the circuit."

Sergio Pérez krijgt een knuffel van Christian Horner na de GP van Hongarije - Reuters