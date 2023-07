Netanyahu uit ziekenhuis, kort voor stemming in parlement over omstreden hervorming

De Israëlische premier Netanyahu is ontslagen uit het ziekenhuis, nadat er afgelopen weekend een pacemaker bij hem was geplaatst.

Het ontslag betekent dat de 73-jarige Netanyahu aanwezig kan zijn bij de cruciale stemming over een eerste pakket van omstreden juridische hervormingen in Israël. Mogelijk vindt die stemming vandaag al plaats.

Vandaag wordt opnieuw geprotesteerd, wegen worden geblokkeerd door tegenstanders van de hervormingen. Gisteravond kondigden grote bedrijven in Israël aan dat er vandaag gestaakt wordt tegen de hervormingen.

Netanyahu werd zaterdagavond laat opgenomen in het ziekenhuis. Hij was een week eerder onwel geworden, wat werd toegeschreven aan uitdroging. Wel werd er een hartmonitor geplaatst. Vervolgens kreeg hij van de monitor de melding dat hij een pacemaker nodig had. Het Sheba Medical Center in Ramat Gan liet weten dat de ingreep goed was verlopen. Netanyahu zelf zei in een videoboodschap dat hij zich goed voelde.

Kort voor het ontslag van Netanyahu uit het ziekenhuis waren er in Jeruzalem nog volop protesten tegen de juridische hervormingen. Er waren duizenden mensen op de been die zwaaiden met onder meer Israëlische vlaggen en wegen blokkeerden. De politie zette het waterkanon in om ze uiteen te drijven. Vanochtend blokkeerden demonstranten de ingang van het parlementsgebouw.

Ook mensen die voor de juridische hervormingen zijn, gingen de straat op, zoals te zien op onderstaande foto.