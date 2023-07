Kopvrouw Koster wil zichzelf geen kopvrouw noemen: 'Ben daar wat bescheiden in'

Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en Marianne Vos; het zijn de bekende Nederlandse kopvrouwen in de Tour de France Femmes. Maar er rijdt nóg een Nederlandse met het rugnummer van een kopvrouw rond, namelijk Anouska Koster. "In Nederland krijgt ze iets minder aandacht, omdat er heel veel goede Nederlandse wielrensters zijn. Daar heb je nou eenmaal mee te maken, maar ze mag er zeker zijn hoor", zegt Huub Duijn, ploegleider van de UNO X-ploeg van Koster. "Anouska heeft een sterke kop en sterke benen. Ze is gewoon een goede wielrenster." Bescheiden De uit Friesland afkomstige Koster is zelf wat nuchterder. "Ik ben daar misschien wat bescheiden in, maar ik wil mezelf geen kopvrouw noemen. Ik vind het heel mooi om het samen met de ploeg te doen." Toch zullen er deze Tour meerdere etappes zijn waarin de ploeg in dienst van haar zal rijden, in de hoop dat Koster de Noorse wielerformatie een etappezege kan bezorgen. En daar komt soms best wat druk bij kijken.

"Dat je die verantwoordelijkheid hebt voor het team, is soms ook wel lastig, ja. Alleen moet je daar in de wedstrijd niet te veel bij stilstaan", relativeert de 29-jarige Friezin, die bij de Giro Donne van dit jaar voor het eerst als kopvrouw aan de start van een wielerkoers stond. "Als je aan het koersen bent, moet je eigenlijk alleen bezig zijn met het beste uit jezelf halen en de juiste beslissingen maken. Als je erover na gaat denken dat de hoop van de ploeg op jou gevestigd is, dan kan het helemaal misgaan. " Toch voelt ze die druk weleens, erkent Koster. "Omdat je weet dat veel teamgenoten zich dan voor jou inzetten. Dan wil je het natuurlijk ook afmaken." Mental coach Om daarmee om te leren gaan, krijgt ze begeleiding vanuit de ploeg: van ploegleiders, coaches en een mental coach, die ook tijdens de Tour aanwezig is en volledig tot de beschikking van de rensters staat.

Al snel kun je wel zien of iemand potentie heeft om ooit kopvrouw te worden. Huub Duijn, ploegleider van de UNO X-ploeg

Ploegleider Duijn: "Mooi dat ze daar open over is. Ik ben zelf ook wielrenner geweest en het is niet altijd even makkelijk om te zeggen dat je die druk voelt en soms daar wat hulp bij nodig hebt." "Veel gebeurt in het koppie, het zijn niet alleen de benen die belangrijk zijn in het wielrennen", weet Duijn. "We zijn natuurlijk een professionele ploeg, dus we moeten wel naar de resultaten kijken, maar bij ons staat de mens achter de wielrenner centraal." Iedereen heeft eigen proces Bij de UNO X-ploeg wordt daarom per renster gekeken hoe iedere renster het best tot haar recht komt. "Jongere rensters beginnen vaak als knecht, maar al snel kun je wel zien of iemand potentie heeft om ooit kopvrouw te worden. Iedereen heeft haar eigen proces naar het hoogst haalbare." Volgens Duijn zijn rensters die het in zich hebben om ooit kopvrouw te worden, zoals Koster, "over het algemeen vrouwen die heel allround zijn of juist één bepaald aspect van het wielrennen heel goed kunnen".

Anouska Koster tijdens het Nederlands kampioenschap tijdrijden - ANP