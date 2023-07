Schouten, De Waard en Toussaint naar halve finales op WK zwemmen

Tes Schouten is bij de WK zwemmen in Fukuoka tot de halve finales van de 100 meter school doorgedrongen. De 22-jarige Bodegraafse zette de achtste tijd neer (1.06,46). Ruta Meilutyte uit Litouwen was met 1.04,67 veruit de snelste in de series.

Maaike de Waard en Kira Toussaint staan op de 100 meter rug in de halve finales. De Waard kwalificeerde zich als zevende en de Nederlands recordhouder Toussaint op het nippertje als vijftiende. Imani de Jong zwom in de series van de 1.500 meter vrij.

Met 16.51,22 eindigde ze als 25ste. De beste acht zwemsters plaatsten zich voor de finale. Op de 400 vrij finishte de WK-debutante zondag als 21ste.