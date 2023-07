Goede resultaten voor Philips, maar apneu-affaire nog niet afgerond

Het gaat beter bij Philips. Het zorgtechnologiebedrijf heeft de afgelopen maanden meer inkomsten binnengehaald dan dezelfde periode vorig jaar. Uit cijfers van het tweede kwartaal blijkt dat waar het bedrijf vorig jaar nog 20 miljoen euro verlies leed, het dit jaar 74 miljoen winst maakte.

Er komen meer bestellingen binnen, er zijn veel kosten bespaard en de omzet is gestegen. Voor de rest van het jaar stelt het bedrijf daarom de omzetverwachting naar boven bij, zegt topman Roy Jakobs.

Ook de problemen in de toeleveringsketen, met name bij chips, zijn volgens hem grotendeels voorbij.

Apneu-affaire

De afgelopen jaren waren lastig voor Philips, onder andere door problemen met slechtwerkende slaapapneu-apparaten. De apparaten moesten ervoor zorgen dat patiënten met apneu 's nachts gewoon door konden ademen. Maar sommige bleken defect, waardoor stukjes schuim uit het toestel terechtkwamen in de longen van mensen. Veel apparaten werden teruggeroepen. Volgens Philips is het grootste deel van de defecte toestellen nu vervangen.

Topman Jakobs wil in Nederland op enkele honderden na alle tienduizend toestellen vervangen. Hij roept mensen die wachten op vervanging op om zich te melden, want het bedrijf heeft alle benodigde onderdelen daarvoor.

In de VS lopen er inmiddels ruim 500 rechtszaken tegen Philips, met nog een aanstaande massaclaim waar volgens het bedrijf zo'n 50.000 mensen zich bij hebben aangesloten. Voor de juridische afhandeling werd in het eerste kwartaal al 575 miljoen euro voor opzijgezet.

Ook in andere landen lopen er rechtszaken tegen het technologiebedrijf om de apneu-affaire. Duidelijkheid over de afloop daarvan verwacht Philips pas volgend jaar.

Ontslagen

Een deel van de verbeterde bedrijfsresultaten komt door kostenbesparingen. Philips is al een tijdje bezig met een grote reorganisatie. Ook uit de nieuwste cijfers van het tweede kwartaal blijkt dat. Jakobs: "Het is natuurlijk een pijnlijke maatregel, maar noodzakelijk om Philips weer gezond te krijgen. Het gaat over de hele organisatie, we pakken wel meer functies op het hoofdkantoor aan. We zijn aan het automatiseren en projecten aan het stoppen."

Inmiddels zijn er 6600 banen verdwenen bij het bedrijf van de benodigde 7000 dit jaar. Daarmee is de afgelopen maanden al 237 miljoen euro bespaard. Over twee jaar moeten er in totaal tienduizend banen verdwijnen.

Volgens topman Jakobs komen de ontslagen werknemers goed terecht, mede door de krappe arbeidsmarkt.