Viaduct Patras ingestort: een dode, vier aanhoudingen

In de Griekse havenstad Patras is een dode gevallen toen een snelwegviaduct instortte. Twaalf mensen raakten gewond; vier van hen zijn er slecht aan toe.

Het dodelijke slachtoffer en de gewonden hoorden bij een groep mensen die onder de brug stond. Overlevenden zouden hebben gezegd dat ze daar zochten naar oud ijzer om te verkopen.

Er reed geen verkeer over het viaduct. Het wegdeel was al afgesloten vanwege problemen met de stabiliteit. Volgens Griekse media stond het viaduct op de nominatie om gesloopt te worden.

Waardoor het viaduct het nu plotseling begaf, is onduidelijk. Op beelden is te zien dat er twee zware machines op het wegdek stonden.

Vier medewerkers van de aannemer die met het viaduct bezig was, zijn opgepakt. Het is niet bekend waarvan ze verdacht worden. Eerder had de plaatsvervangend minister van Infrastructuur gezegd dat er vragen zijn over de veiligheidsmaatregelen die rond het viaduct waren genomen.