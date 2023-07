Zeker elf doden door instorten Chinese gymzaal

In China zijn zeker elf mensen omgekomen toen het dak van een gymzaal instortte. De meeste slachtoffers zijn lid van een volleybalteam voor meisjes dat in de hal aan het trainen was.

Op dronebeelden uit de noordoostelijke miljoenenstad Qiqihar is te zien dat het hele dak van de zaal naar beneden is gekomen. Slechts vier mensen wisten te ontsnappen. Tientallen reddingswerkers zijn in het puin op zoek naar slachtoffers.

Het dak is waarschijnlijk bezweken doordat er op het dak materiaal werd opgeslagen voor de verbouwing van een naastgelegen lesgebouw. Het ging om een poreus gesteente, dat afgelopen dagen werd blootgesteld aan zware regen. Door verzadiging met water werd het veel zwaarder dan het dak kon dragen.

Tirade

Een vader van een van de slachtoffers krijgt online veel bijval nadat hij tekeer was gegaan over de reactie van de autoriteiten op het ongeluk. Hij spreekt er schande van dat nabestaanden wel onder surveillance zijn geplaatst, maar ze nauwelijks informatie kregen over de slachtoffers.

"Ze zeggen me dat mijn dochter dood is, maar ik heb haar niet mogen zien. De gezichten van alle kinderen zaten onder het modder en bloed toen ze naar het ziekenhuis gingen, dus ik smeekte of ik mijn kind mocht identificeren. Wat nou als dat niet echt mijn kind was?"

De autoriteiten zeggen het ongeluk te onderzoeken. De politie heeft al leidinggevenden opgepakt van het bouwbedrijf dat materiaal op het dak had geplaatst.