Blessure Beerensteyn lijkt mee te vallen, aanvalster blijft bij WK-selectie

De blessure van Lineth Beerensteyn, spits van het Nederlands elftal, lijkt mee te vallen. De KNVB meldt goede hoop te hebben dat ze op het WK voor vrouwen nog inzetbaar zal zijn.

Beerensteyn viel in de slotfase van het openingsduel van Oranje tegen Portugal (1-0 winst) geblesseerd uit. Op beelden was te zien dat ze met krukken het stadion verliet. De schade lijkt echter mee te vallen, hoewel haar meespelen in de andere groepswedstrijden tegen Amerika en Vietnam onzeker is.

Met Shanice van de Sanden stond er nog een aanvalster op de reservelijst van bondscoach Andries Jonker, maar zij en keepster Barbara Lorsheyd gaan dinsdag naar huis: tot uiterlijk 24 uur voor het eerste duel hadden zij als vervangers aan de selectie mogen worden toegevoegd.