Tientallen nieuwe branden Griekenland, evacuaties op Corfu en Evia

Door de aanhoudende hitte en droogte zijn op tal van plaatsen in Griekenland nieuwe bosbranden uitgebroken. Volgens Griekse media zijn gisteren meer dan zestig nieuwe brandhaarden gemeld, van het eiland Corfu in het westen tot Evia in het oosten van het land. Op die eilanden zijn ook mensen geëvacueerd.

Op Corfu woedt een grote brand bij de noordelijke toeristenplaats Nisaki. Zo'n duizend inwoners en vakantiegangers zijn daar met schepen van de kustwacht in veiligheid gebracht. Sinds zonsopgang proberen hulpdiensten met blusvliegtuigen en -helikopters om de brand onder controle te krijgen.

Op Evia, het op een na grootste eiland van Griekenland, zijn mensen in meerdere dorpen aan de zuidoostkust geëvacueerd. Zij worden opgevangen in de badplaats Karystos. Volgens de lokale gouverneur wakkert de harde wind het vuur aan. De rook zou zo dik zijn dat ademen moeilijk is.

In het noorden van de Peloponnesos bij Aigio woedt inmiddels ook een bosbrand. Daar is de belangrijke doorgaande weg van Athene naar Patras gestremd.

Ook op Rhodos is er nog altijd veel overlast door branden. Tot gisteren zijn daar zeker 19.000 mensen in veiligheid gebracht, onder wie veel toeristen. De blusacties gaan daar onverminderd verder.

Hittegolf

Griekenland gaat al tijden gebukt onder droogte en extreme temperaturen tot ver boven de 40 graden. Vandaag wordt een 'dipje' verwacht, met maxima van zo'n 38 graden. Morgen en woensdag wordt het opnieuw zeer heet; vanaf donderdag koelt het af tot iets boven de 30 graden. Regen is niet in zicht.

Na de evacuaties van zaterdag en zondag proberen op Rhodos veel toeristen weg te komen. Op het vliegveld vroegen we mensen wat ze hadden meegemaakt: