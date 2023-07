Veerboot gezonken in Indonesië, 15 doden en nog veel vermisten

Bij een bootongeluk in Indonesië zijn zeker vijftien mensen om het leven gekomen, negentien worden nog vermist. Zes opvarenden konden uit het water worden gered.

De houten veerpont stak bij het eiland Muna een baai over toen het rond middernacht misging. Wat er precies gebeurde is nog onduidelijk, maar wel is bekend dat de boot veel te zwaar beladen was: er was plek voor twintig opvarenden, maar zeker het dubbele aantal mensen was aan boord. Veel mensen staken de baai over vanwege een feestdag op het eiland.

Met rubberboten en vissersschepen wordt nu naar de vermisten gezocht in het water voor de kust van Zuidoost-Sulawesi. De lichamen van de omgekomen passagiers zijn volgens de reddingsdiensten al overgedragen aan hun familie.

Het gaat vaker mis met veerboten in Indonesië. Vanwege de vele eilanden in het land wordt er vaak gebruik van gemaakt, maar de bootjes zijn vaak gammel en veiligheidsmaatregelen als reddingsvesten ontbreken geregeld.