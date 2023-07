Na WK-triomf mannen zijn nu Marokkaanse vrouwen aan zet: 'Geen angst hebben'

Marokko is voor het eerst van de partij bij een WK voetbal voor vrouwen en dat zal de ploeg weten ook: er wacht met Duitsland, een van de favorieten voor de wereldtitel, vandaag om 10.30 uur meteen een van de zwaarst mogelijke tegenstanders.

Een uitdaging van formaat voor het elftal dat voor nog een tweede primeur zorgt: nooit eerder deed een land uit de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika) mee aan het WK.

De sfeer rondom het team in aanloop naar het eerste WK-duel is echter minder uitbundig dan je zou verwachten in het voetbalgekke Marokko. Het eigen succes in de Afrika Cup van 2022 (finaleplaats) en het recente succes van de Marokkaanse mannen op het WK in Qatar (vierde plaats) heeft ervoor gezorgd dat de lat een stuk hoger is komen te liggen. "Eerst zien, dan geloven", is de teneur.

Atlas Leeuwinnen

In het straatbeeld is er nog niets te zien dat verwijst naar het WK. Dat was vorige zomer wel anders toen Marokko de Afrika Cup voor vrouwen organiseerde. Wedstrijd na wedstrijd waren de uitverkochte stadions gevuld met supporters die de Atlas Leeuwinnen aanmoedigden.