Wekdienst 24/7: Israël stemt over omstreden hervorming • Tweede etappe Tour de France Femmes

Goedemorgen! Het Israëlische parlement stemt naar verwachting over een omstreden juridische hervorming en de tweede etappe van de Tour de France Femmes wordt gereden. Eerst het weer: in de loop van de ochtend trekken buien in de zuidoostelijke helft van het land oostwaarts weg, later gevolgd door nieuwe buien vanuit het noordwesten; ook dan lokaal met onweer. Het wordt maximaal 22 graden.

Wat kun je vandaag verwachten? Het parlement van Israël stemt naar verwachting over het inperken van de macht van het hooggerechtshof. Bij goedkeuring mag het hof beslissingen van de regering niet meer afkeuren als die onredelijk zijn. De wet maakt deel uit van de omstreden juridische hervormingen die de regering wil doorvoeren.

De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg staat voor de rechter, omdat ze in juni tijdens een protest in de haven van Malmö een politiebevel zou hebben genegeerd. Volgens Zweedse media riskeert ze een boete.

Vanmiddag wordt de tweede etappe van de Tour de France Femmes gereden. De heuvelrit van Clermont-Ferrand naar Mauriac begint om 13.25 uur.

In Japan is het de tweede dag van het WK Zwemmen. In Fukuoka komen onder anderen Kira Toussaint (100 rug) en Tes Schouten (100 school) in actie.

Wat heb je gemist? Bij de parlementsverkiezingen in Spanje is de centrumrechtse Partido Popular de grootste geworden. De partij gaat van 89 naar 136 zetels. De partij van zittend premier Sanchez van de progressieven staat op 122 zetels. Partido Popular wilde samenwerken met de rechts-conservatieve partij Vox, maar die hebben samen geen meerderheid. Ander nieuws uit de nacht: Nieuw-Zeelandse minister van Justitie stapt op na arrestatie vanwege auto-ongeval: Kiri Allan werd gisternacht gearresteerd na een auto-ongeluk. Na een blaastest bleek dat ze te veel had gedronken. Ze was net op haar post teruggekeerd na mentale problemen.

Musk kondigt opnieuw veranderingen aan bij Twitter: 'Vogeltje weg en naam wordt X': Twitter-baas Elon Musk zegt het logo van Twitter te veranderen. Volgens Musk gaat het blauwe vogeltje vandaag al plaatsmaken voor de letter X.

Bosbranden blijven Rhodos teisteren, duizenden in noodopvang: Na de bosbranden op het Griekse eiland Rhodos zijn nu ook branden gemeld op de eilanden Corfu en Evia. Afgelopen avond zijn de eerste reizigers geëvacueerd.

En dan nog even dit: Extreme warmte, zoals we nu onder meer in Zuid-Europa zien, is een grote belasting op het menselijk lichaam. In deze video zie je wat je moet doen als het extreem warm is.

