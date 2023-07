Musk wil weer dingen anders bij Twitter: 'Vogel weg, naam wordt X'

Twitter-baas Elon Musk heeft aangekondigd dat het logo van het blauwe vogeltje van Twitter vandaag wordt vervangen door de letter 'X'. Ook hinten hij en Twitter-ceo Linda Yaccarino erop dat de naam X voor een deel van de dienst of zelfs de gehele dienst gebruikt gaat worden.

Musk tweette al dagenlang verkapt over de verandering. Hij verklaarde altijd al iets te hebben gehad met de letter 'X'. Zo heet zijn ruimtevaartorganisatie SpaceX, en richtte hij in 1999 X.com op, dat later bekend werd als betaalplatform PayPal. Wie nu x.com intoetst, komt op de website van Twitter uit.

Vorig jaar sprak Musk er al over dat zijn aankoop van Twitter een versnelling betekende van de alomvattende app X, die hij wil creëren. Volgens nieuwssite The Verge zou hij gisteravond in een email aan Twitter-werknemers hebben laten weten dat het bedrijf voortaan X genoemd wordt.

Nieuwe functies

Yaccarino zegt dat met de aankomende logoverandering ook een verandering in functionaliteiten zal komen, maar ze is vaag over wat dit precies betekent. "Twitter maakte een gigantische indruk en veranderde de manier waarop we communiceren, nu zal X verder gaan", stelt zij. X wordt volgens haar een nieuwe globale marktplaats voor ideeën, goederen, services en kansen.