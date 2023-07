Nieuw-Zeelandse minister van Justitie stapt op na arrestatie vanwege auto-ongeval

De Nieuw-Zeelandse minister van Justitie Kiri Allan is opgestapt nadat ze de nacht ervoor was opgepakt na een auto-ongeluk.

Allan was tegen een auto aangereden in Wellington en zou aanvankelijk geweigerd hebben om na haar arrestatie met de politie mee te gaan. Een blaastest wees uit dat ze meer alcohol had gedronken dan de toegestane hoeveelheid.

Mentale problemen

De minister was juist vorige week weer teruggekeerd nadat zij eind juni vanwege mentale problemen haar taken korte tijd had neergelegd. Premier Hipkins meldde op een persconferentie dat hij na de arrestatie met Allan had gesproken. "Ik vind het verschrikkelijk voor Kiri en ik maak mij zorgen om haar gezondheid", zei hij.

"In de afgelopen weken heb ik een aantal persoonlijke problemen onder ogen moeten zien", schrijft Allen in een verklaring. "Ik nam vrij om daarmee om te gaan en dacht dat het ging om deze uitdagingen te combineren met de druk om minister te zijn. Maar mijn handelen van gisteren laat zien dat het niet goed met mij gaat."

Opvolger van Ardern

Ze zegt zich te beramen over een mogelijk vervolg van haar politieke loopbaan. Ze werd begin dit jaar nog genoemd als een mogelijke opvolger van Jacinda Ardern als premier, maar stapte toen zelf uit de race.

Allan is de vierde minister die sinds maart is ontslagen of uit eigen beweging wegging. In mei stapte minister van Immigratie Michael Wood op omdat hij niet had gemeld dat hij aandelen had in het vliegveld van Auckland.

Dezelfde maand werd minister van Douane Meka Whaitiri ontslagen omdat zij naar een andere politieke partij was overgestapt. En in maart werd minister van Politiezaken Stuart Nash ontslagen omdat hij vertrouwelijke informatie aan campagnedonoren had gegeven.