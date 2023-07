Aspinall slacht Clayton in finale World Matchplay; grootse succes in carrière

Na de break lukte het Aspinall opeens wel om een hoog gemiddelde te gooien. Wat heet. Hij gunde zijn opponent nog maar één leg in het restant van de wedstrijd.

Ogenschijnlijk waren beide spelers erg aan elkaar gewaagd, maar Clyaton scoorde beduidend beter dan Aspinall in de eerste twee sessies. De Engelsman bleef bij door een aantal hoge finishes op belangrijke momenten.

Het toernooi, één van de belangrijkste van het jaar, was alle topfavorieten al voor de halve finales kwijtgeraakt. Dat leverde een mooie open finale op: beide spelers straalden veel plezier uit en toonden respect naar elkaar. De score ging in het begin gelijk op. Na tien legs stond er 5-5 op het bord.

Darter Nathan Aspinall heeft de World Matchplay op zijn naam geschreven. In de finale klopte de Engelsman Jonny Clayton uit Wales met indrukwekkende cijfers: 18-6.

World Matchplay in Blackpool

In de Engelse badplaats strijden de beste 32 darters van de wereld van 15 tot en met 23 juli om de titel. Het is een van de belangrijkste toernooien in het darts.

De spelers strijden om een prijzenpot van zo'n 935.000 euro. Anders dan op het WK wordt bij dit toernooi niet in sets gestreden, maar uitsluitend in legs. Elke wedstrijd moet gewonnen worden met minstens twee legs verschil.