Andere Tijden Sport: hoe Nelli Cooman de snelste vrouw ter wereld werd

Zeven seconden precies. Dat had Nelli Cooman nodig om in 1986 gekroond te worden tot snelste vrouw ter wereld. "Nu besef ik dat het snel is, toen dacht ik: lekker boeiend", blikt de nu 59-jarige Cooman terug in Andere Tijden Sport. Het was meer dan het wereldrecord op de 60 meter indoor alleen. Dankzij haar prestatie sloot heel Nederland Cooman in de armen. Geboren in Suriname werd ze een bekende Nederlander die gevraagd werd voor televisieprogramma's als Ron's Honeymoonquiz en Doet-ie 't of doet-ie 't niet. Speeltuin in Rotterdam Wanneer Cooman op 8-jarige leeftijd vanuit Suriname aankomt in Rotterdam is ze vanaf de eerste dag veel te vinden in de speeltuin in haar buurt. Daar deed ze veel verschillende sporten. "Tot ik tijdens een sportdag alle jongens eruit liep. Toen werd gezegd dat ik op atletiek moest gaan. Ik had nog nooit van dat woord gehoord en vond het vooral saai."

Geboren in Suriname groeit Nelli Cooman uit tot een van de beste sprinters van haar generatie. Het zorgt ervoor dat Nederland haar omarmt. - NOS

Hoewel Cooman destijds al zestien was, is haar talent onmiskenbaar. "Ik was net begonnen en had nooit echt getraind, maar liep gelijk iedereen eruit en werd zelfs al direct tweede bij de senioren." Het blijkt een opmaat naar een carrière die haar in de jaren tachtig nationale, Europese en wereldtitels brengt. Haar wereldrecord op de 60 meter werd pas in 1992 verbeterd en is nog altijd het Nederlands record. Start als wapen Met name haar start is haar sterke wapen. Waar ze die eerst maar één keer per week oefent, wil trainer Henk Kraaijenhof haar vaker laten trainen. In de winter doet ze dat in de Maastunnel in haar Rotterdam omdat er destijds geen indoorbaan was in Nederland. Ze besluit het heft in eigen hand te nemen en gaat op zoek naar een persoonlijke sponsor. Als eerste Nederlandse atlete gaat ze fulltime met haar sport bezig zijn en gaat ze in het buitenland trainen, waar de voorzieningen beter zijn.

Nelli Cooman tijdens de Olympische Spelen van 1992 - ANP

Wanneer ze na een kleine knieblessure het "gevoel van de start" kwijtraakt, blijven de prestaties ook even achter. "Het was even geen explosie meer." Via een vriend kwam het uiteindelijk weer terug. "Hij had een sportauto en zei: hier heb je de sleutels. Iedere keer als ik bij een stoplicht kwam, zorgde ik dat ik als eerste wegging", lacht Cooman. "Heeft echt geholpen, hè?"

Waarom deze Andere Tijden Sport? "Ik was eigenlijk verbaasd dat er nog geen uitzending over haar was. Dat verdient ze toch?", legt documentairemaker Femke Veltman uit. "Ik herinner me haar heel goed en sloeg er direct op aan. Het is een interessante vrouw. Flamboyant en met goede uitspraken. Ik had gelijk het gevoel dat hier een verhaal in zat. Het is iemand waar je graag naar kijkt."