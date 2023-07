Tweede Tourzege op rij Jumbo-Visma voelt 'alsof je tweede album maakt'

Een tengere 26-jarige jongen uit een piepklein dorpje in het noorden van Denemarken is in het grote Parijs voor de tweede keer op rij gehuldigd in de gele trui. Het is Jonas Vingegaards tweede zege op rij in de Tour de France.

De tweede op rij ook voor zijn Nederlandse ploeg Jumbo-Visma, waar ze nog maar eens de nadruk leggen op: de ploeg.

Secondenspel

Twee weken lang, vanaf de start in Bilbao, zat Jumbo-Visma-kopman Vingegaard gevangen in een secondenspel met Tadej Pogacar, waarin de grote Sloveense rivaal al meerdere keren bij hem was weggereden. Maar tijdens de 22 kilometer lange tijdrit aan de voet van de Mont Blanc liet Vingegaard zien hoe de verhoudingen echt lagen.

In volgens kenners misschien wel "de beste tijdrit ooit" maakte Vingegaard van het spel der seconden eentje van minuten. Een dag later besliste de Deen de Tour de France op weg naar Courchevel, toen Pogacar uitgeput moest lossen op de Col de la Loze.