Prognose Spanje: Partido Popular wint, rechtse meerderheid onzeker

De Spaanse parlementsverkiezingen zijn volgens de eerste prognoses gewonnen door de centrumrechtse Partido Popular. De partij van Alberto Nuñes Feijóo krijgt 145 tot 150 zetels in het parlement. De PP heeft nu 89 zetels.

De PSOE van de zittende socialistische premier Sánchez blijft steken op 113 tot 118 zetels, dat zijn er nu 120.

De rechts-radicale partij Vox, waarmee de PP een coalitie zou willen vormen, boekt een slecht resultaat en raakt volgens de prognoses ongeveer de helft van zijn parlementszetels kwijt. Daardoor is het niet zeker is of de twee partijen samen genoeg zetels in het parlement krijgen voor een rechtse meerderheid. Daarvoor zijn 176 zetels nodig.

Einde regering Sánchez

Volgens de rechtse krant El Mundo is het al zeker dat er een rechtse regering komt, de linkse krant El Periodico schrijft dat het erom spant. Het tellen van de stemmen moet duidelijkheid brengen.

Het lijkt er in ieder geval op dat de socialistische premier Sánchez zijn progressieve meerderheid in het parlement kwijtraakt en dat er na vijf jaar een eind komt aan zijn regeerperiode. Sánchez had vervroegde verkiezingen uitgeschreven na een nederlaag van zijn PSOE bij de regionale en lokale verkiezingen in mei. Eigenlijk zouden de Spanjaarden pas in november naar de stembus gaan.

Omstreden standpunten

Als er inderdaad een rechtse meerderheid is, komt Vox mogelijk voor het eerst in de regering. De partij heeft duidelijke anti-migratiestandpunten, is tegen het huidige klimaatbeleid, en tegen de feministische beweging en de lhbti-gemeenschap.

Vox kwam in het verleden in opspraak doordat sommige politici openlijk hun sympathie toonden voor het dictatoriale regime van fascistenleider Franco.

De Partido Popular accepteert basisrechten als abortus en het homohuwelijk wel.

Als het niet lukt om een coalitieregering te vormen, komen er in het najaar nieuwe verkiezingen.