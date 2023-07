Partido Popular op winst in Spanje, vrijwel zeker geen rechtse meerderheid

Feijóo verscheen na middernacht op het balkon van het hoofdkwartier van zijn partij in Madrid. Hij sprak van "een resultaat dat anderhalf jaar geleden onmogelijk leek". Hij stelde de verantwoordelijkheid te willen nemen om in gesprek te gaan met partijen over het vormen van een regering. Dat wordt met deze uitslag echter zeer lastig voor hem.

De Spaanse parlementsverkiezingen lijken te worden gewonnen door de Partido Popular. Met ruim 99 procent van de stemmen geteld leidt de centrumrechtse partij en staat op 136 zetels. Dat is minder dan de prognose van 145 tot 150 zetels, maar wel een winst van 47 zetels. De partij van Alberto Nuñes Feijóo heeft nu 89 zetels in het parlement.

"Eigenlijk was het de hele avond spannend, de twee grootste partijen leken eerst heel dicht op elkaar te staan. Rond een uurtje of half tien was duidelijk dat PP de partij van Sánchez zou gaan inhalen en groeide het aantal mensen die voor het kantoor stonden tot in de honderden.

De socialistische premier Sánchez vierde het waarschijnlijke resultaat als een overwinning. "Het naar het verleden kijkende blok dat een totale terugdraaiing voorstelde van de vooruitgang die wij in de laatste vier jaar hebben gemaakt, heeft gefaald", stelde hij.

Mogelijk kan hij doorregeren met deze uitslag. Zijn partij heeft meer bondgenoten in het parlement dan de rechtse partijen. Hij zal dan wel afhankelijk zijn van de Cathalaanse partij Junts die de huid duur zal verkopen. "We zullen Pedro Sánchez niet tot president maken in ruil voor niets", zei Junts-lijsttrekker Míriam Nogueras.

Als het niet lukt om een coalitieregering te vormen, komen er in het najaar nieuwe verkiezingen.

Nederlaag

Sánchez had vervroegde verkiezingen uitgeschreven na een nederlaag van zijn PSOE bij de regionale en lokale verkiezingen in mei. Eigenlijk zouden de Spanjaarden pas in november naar de stembus gaan.

Als er een rechtse meerderheid was ontstaan, dan was Vox voor het eerst in de regering gekomen. De partij heeft duidelijke anti-migratiestandpunten, is tegen het huidige klimaatbeleid, en tegen de feministische beweging en de lhbti-gemeenschap.

Vox kwam in het verleden in opspraak doordat sommige politici openlijk hun sympathie toonden voor het dictatoriale regime van fascistenleider Franco.

De Partido Popular accepteert basisrechten als abortus en het homohuwelijk wel.