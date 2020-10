Tilburg tekent protest aan tegen uitslag van 'besmet duel' met Kampong

De hoofdstukken in wat inmiddels wel de affaire van de mogelijk niet-speelgerechtigde speler kan worden genoemd, volgen elkaar in de hoofdklasse hockey voor mannen in hoog tempo op. Maar ondertussen hult hockeybond KNHB zich nog altijd in stilzwijgen. Tot onvrede van bijvoorbeeld Tilburg-voorzitter Rob Kluyt.

Hij heeft daarom maandagochtend formeel protest aangetekend tegen de uitslag van de wedstrijd die zijn club op vrijdag 25 september speelde tegen Kampong, omdat de gasten een mogelijk niet-speelgerechtigde speler hebben laten meedoen. Die had op basis van de coronamaatregelen niet op het veld mogen staan bij de Utrechters.

Ongeloof

"Wij zagen vorig weekeinde vol ongeloof de berichten voorbijkomen over een niet-speelgerechtigde speler", vertelt Kluyt. "Op maandag is er toen contact geweest met de bond en de voorzitter van Kampong omdat wij opheldering wilden over dat verhaal. Maar we kregen alleen ontkennende en afwijkende verhalen. Op dinsdag kregen wij echter van diverse kanten bevestiging van ons vermoeden."

De dag erop werd bekend dat de tuchtcommissie van de hockeybond een onderzoek zou instellen naar de gang van zaken rond de bewuste wedstrijd in de hoofdklasse bij de mannen. "En vervolgens moet je je, hangende het onderzoek, onthouden van commentaar, vind ik."

Spoed

Maar toen zag Kluyt zondagavond hoe Pinoké-coach Jesse Mahieu, die eerder die dag met zijn ploeg tegen Kampong had gespeeld, voor de camera van de NOS zijn ongenoegen uitte over het gebrek aan communicatie vanuit de bond. Pinoké had vanwege het coronaverhaal liever niet tegen de Utrechters gespeeld.

"Hij had niets gehoord van de bond, waarvoor de wereld kennelijk gewoon doordraait. Dat hoort niet en dat kan niet. De bond moet dit met spoed oppakken en duidelijk aangeven wat wel en wat niet getolereerd wordt. Door ons formele protest hoop ik dat de bond in beweging gaat komen. Bij een rode kaart kan de procedure ook snel afgehandeld worden."

Transparantie

Dat Kluyt aan het einde van de dag nog geen ontvangstbevestiging van zijn mail binnen had, is zijn vertrouwen in de bond niet ten goede gekomen. Het is volgens hem illustratief voor hoe er met dit dossier wordt omgegaan.

"Misschien zijn ze achter de schermen wel heel druk in de weer, hoor, maar de bond hult zich in stilzwijgen. Wees transparant. Vertel over de voortgang. Al is het maar dat je laat weten ermee bezig te zijn en dat er over tien dagen een uitspraak komt."

"Maar het schijnt dat commissie die de zaak moet onderzoeken nog niet eens aangesteld is. Als je het zo belangrijk vindt, moet je excessen met gezwinde spoed en transparantie aanpakken."