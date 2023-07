Bosbranden blijven Rhodos teisteren, duizenden in noodopvang

Een deel van hen wordt opgevangen in opvanglocaties zoals scholen of sporthallen. "We kwamen hier gisteravond aan om 22.50 uur", zegt een Britse vrouw . Ze is lovend over de hulp die ze heeft gekregen, maar heeft geen idee wat haar staat te wachten.

Honderden brandweermensen bestrijden nog altijd de zware bosbranden op het Griekse eiland Rhodos. De krachtige wind, die de operatie bemoeilijkt en het vuur steeds verder verspreidt, wordt de komende dagen naar verwachting nog sterker. Ondertussen wachten duizenden evacués in noodopvanglocaties of op het vliegveld.

Sommige toeristen hebben noodgedwongen de nacht doorgebracht op straat. Anderen sliepen op de grond op het vliegveld. "Starend naar een stuk kauwgom aan een stoel, probeerde ik in slaap te komen", zegt een 30-jarige vrouw uit Londen tegen de BBC . "We zijn al veertien uur op het vliegveld zonder dat er met ons is gecommuniceerd."

Griekenlandcorrespondent Thijs Kettenis:

"Op het vliegveld zijn veel mensen die naar huis willen. Sommigen weten al wanneer hun vlucht is, anderen weten nog niets. Velen hebben de nacht doorgebracht in een sporthal of op het vliegveld.

Je ziet veel afgepeigerde gezichten, want het is bloedheet. Mensen hebben geen oog dichtgedaan en al een tijd geen douche gehad. In veel gevallen wachten ze nog op info hoe het nu verder moet.

Het vuur is heel lastig te bestrijden, zegt de brandweer. Er is veel hulp uit het buitenland om de bosbranden onder controle te krijgen. Het goede nieuws is dat de temperatuur wat afneemt de komende dagen. Het slechte nieuws is dat de wind naar verwachting toeneemt, en in de loop van de week ook weer de temperatuur. Het blijft hier kurkdroog en snikheet."