Verstappen beleeft perfecte dag op Hungaroring: 'Dagen als deze zijn zeldzaam'

"Het was een perfecte dag, de auto was erg fijn om in te rijden. Dagen als deze zijn zeldzaam. Ik heb maar een keer eerder zo lekker gereden, dat was in Spa vorig jaar, maar toen startte ik achterin."

Met zijn zevende winst in zeven Formule 1-races op zak en de twaalfde zege voor Red Bull op rij stapte Max Verstappen met een grote glimlach de perskamer in na de Grand Prix van Hongarije.

"Vergeet niet dat het moeilijk is om er twaalf op rij te winnen", zei Verstappen over de hegemonie van zijn team. "Ook al heb je de snelste auto, je kunt makkelijk fouten maken of een weekend vol problemen hebben."

Daar werd hij nog even naar gevraagd na afloop. "Max plaatste het te dicht bij de rand", lachte Norris. "Maar het is niet mijn probleem, het is zijn probleem."

Wolff: "Aan ons om Red Bull bij te halen"

Mercedes-teambaas Toto Wolff deed na afloop van nog even van zich spreken. "We rijden met zijn allen in de Formule 2 inmiddels, de Formule 1-auto heeft met dik een halve minuut gewonnen", zei hij over de zege van Verstappen.

Over de prestatie van zijn eigen team, Lewis Hamilton eindigde als vierde, George Russell als zesde, was hij best tevreden. "We presteren best goed als we Max even buiten beschouwing laten, maar het gat is mega."

"We hebben zelf ook zo'n dominante tijd gehad en dat is uiteindelijk niet goed voor de sport. Maar als een team zich aan de regels houdt is zo'n dominante rol verdiend. Het is aan ons om Red Bull bij te halen, zoals zij jarenlang op ons hebben gejaagd."