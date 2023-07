Dramatische laatste dag Luiten bij Britse Open, Harman glorieuze winnaar

De 36-jarige Harman, vorig jaar zesde, boekte z'n vijfde profzege en veroverde in Liverpool zijn eerste majortitel.

Harman begon met vijf slagen marge. Die liep aanvankelijk terug naar drie, maar spannend werd het niet meer. Hij putte de hele week al geweldig en deed dat ook op zondag. Hij maakte birdies van vier, zeven en twaalf meter, kon zich nog een derde bogey veroorloven en was ruim voor de slothole al zeker van de winst.

Hij liep zondag een ronde van maar liefst negen slagen boven par, dat zijn negen slagen boven het baangemiddelde. Daardoor zakte Luiten van de 41ste naar de 71ste plaats in Liverpool, met een totaalscore van tien slagen boven par.

Een verbetering van zijn beste resultaat bij het Britse Open (32ste in 2019) zat er nooit in voor Luiten. Het regende pijpenstelen en hij vond te vaak bunkers of het hogere gras en miste ook nog enkele keren de green.

Aan zijn lijdensweg kwam na zes bogeys, twee dubbele bogeys en een birdie een einde (+9).

Strijd voor Ryder Cup

Later dit jaar is de Ryder Cup, waarin de beste golfers van Europa tegen de beste spelers uit de Verenigde Staten spelen. Luiten hoopt, na dit jaar al een aantal goede toernooien gespeeld te hebben, in de kijker te hebben gespeeld voor het prestigieuze toernooi.

Eerder dit jaar greep hij net naast de eindzeges in München en op de Britse Masters, maar Luiten kreeg beide keren wel de bevestiging dat hij helemaal terug is na mentale problemen.