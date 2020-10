Seuntjens leidt de Graafschap in slotfase langs Excelsior; eerste zege TOP Oss

De Graafschap heeft op de valreep een 2-1 zege geboekt bij Excelsior, dat ruim een uur met een man minder speelde. Invaller Ralf Seuntjens wist zijn ploeg in extremis langs het Rotterdamse tiental te schieten.

Mohamed Hamdaoui zette De Graafschap binnen drie minuten op voorsprong uit een vrije trap. Een kwartier later was het weer gelijk, toen Reuven Niemeijer na hands van Toine van Huizen vanaf de penaltystip mocht scoren.

Halverwege de eerste helft verloor Excelsior Brandon Ormonde-Ottewill, die rood kreeg nadat hij de doorgebroken Daryl Van Mieghem gevloerd had. Na het wegzenden van de verdediger was De Graafschap de baas op het veld, maar de Doetinchemmers konden het overwicht lang niet in doelpunten uitdrukken.