Onklopbare Verstappen noteert op Hungaroring zevende seizoenszege op rij

Helemaal aan de voorkant van het raceveld was Verstappen andermaal de dominante factor. De 25-jarige Limburger was tijdens de race op geen fout te betrappen en als er een puntje van kritiek moet worden benoemd, dan had dat te maken met de snelheid van zijn pitstop.

Het was veelzeggend dat Verstappens engineer soms over de boordradio even polshoogte nam of alles nog goed ging met de Nederlander, aangezien er nauwelijks noodzaak was tot communicatie. "All good", antwoordde Verstappen bevestigend.

De meeste spanning in de slotfase kwam van de strijd om de tweede plaats tussen Norris en Pérez, maar de Brit gaf zijn tweede opeenvolgende tweede plaats in een grand prix niet prijs. Hamilton kwam nog in de buurt bij Pérez, maar kon de Mexicaan niet serieus meer bedreigen.

Select gezelschap

Verstappen is pas de vijfde coureur die minimaal zeven grands prix op rij weet te winnen. Het record is in handen van Sebastian Vettel, die in 2013 negen races op rij won.

De Italiaan Alberto Ascari (1952-1953) en de Duitsers Nico Rosberg (2015-2016) en Michael Schumacher (2000-2001 en 2004) wonnen net als Verstappen zeven keer achter elkaar een grand prix.

Het Formule 1-circuit reist nu door naar België, waar volgende week zondag de Grand Prix van Spa-Francorchamps op het programma staat.