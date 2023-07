Estafettezwemsters ver van podium, Marchand verpulvert wereldrecord Phelps

De Nederlandse zwemsters zijn bij de WK in het Japanse Fukuoka als zesde geëindigd in de finale van de 4x100 meter vrije slag. In die race liet Australië een nieuw wereldrecord noteren. Ook de Australische Ariarne Titmus en de Fransman Léon Marchand deden dat op respectievelijk de 400 meter vrij en de 400 meter wissel. De 21-jarige Marchand verpulverde onder het toeziend oog van Michael Phelps met 4.02,50 het wereldrecord. Het record was al sinds 2002 in handen van het Amerikaanse fenomeen. In 2008 zwom Phelps de laatste verbetering van zijn wereldrecord met een tijd van 4.03,84 bij de Olympische Spelen van Peking.

De Fransman Léon Marchand duikt bij de WK in Fukuoka op de 400 meter wisselslag ver onder het wereldrecord van het Amerikaanse fenomeen Michael Phelps uit 2002. - NOS

Marchand sloeg zijn slag vooral op de schoolslag en maakte het daarna vakkundig af. Phelps gaf de Fransman een staande ovatie. "Deze tijd is belachelijk", lachte de titelverdediger na afloop. "Ik heb nog nooit zo veel pijn gehad." Marchand was vier seconden sneller dan de Amerikaan Carson Foster, die het zilver won. Wereldrecord Australische estafettezwemsters Kim Busch, Sam van Nunen, Milou van Wijk en Marrit Steenbergen deden ondanks een uitmuntende splittijd van laatstgenoemde (51,84, de tweede tijd van het gehele veld) niet mee om de medailles bij de 4x100 meter vrije slag. De tijd van 3.35,41 betekende een zesde klassering.

De Nederlandse zwemsters Kim Busch, Sam van Nunen, Milou van Wijk en Marrit Steenbergen eindigden in de WK-finale als zesde. - NOS

Het goud was voor het kwartet van Australië, dat met 3.27,96 het eigen wereldrecord van 3.29,69 van de Olympische Spelen van Tokio ruim verbeterde. De zwemsters van de Verenigde Staten werden tweede, China werd derde. Vorig jaar finishte het Nederlandse viertal bij de mondiale titelstrijd in Boedapest als zevende. Steenbergen en Kamminga naar finale Eerder op de middag plaatste Steenbergen zich voor de finale van de 200 meter wisselslag. Met 2.09,30 eindigde ze als tweede in haar halve finale, zwom ze de derde tijd in totaal en bleef ze maar 0,14 boven haar eigen Nederlands record. "Het ging een stuk beter dan vanochtend, toen heb ik mijn race verkeerd ingedeeld", zei Steenbergen. "Ik stond er niet zo bij stil, maar die finaleplaats is toch wel een mijlpaal."

Reactie Marrit Steenbergen na de halve finale van de 200 meter wisselslag en de finale van de 4x100 meter vrije slag. - NOS

In de eerste halve finale werden liefst drie zwemsters gediskwalificeerd na het bekijken van de videobeelden. Onder hen ook de wereldtoppers Kaylee McKeown en Katie Shanahan, die als tweede en derde waren geëindigd. Arno Kamminga legde beslag op een plek in de finale van de 100 meter schoolslag. De winnaar van zilver op de Olympische Spelen van 2021 en de WK van 2022 won zijn halve finale en zwom met 59,08 de vijfde tijd in totaal. Qin Haiyang was met 57,82 veruit het snelst. Maandag gaan Kamminga en Steenbergen in Japan op medaillejacht. "Ik tik als eerste aan in mijn halve finale", zei Kamminga. "Dat is prima, want het ligt allemaal dicht bij elkaar. Ik ga alles geven in de finale en wil een goede race zwemmen en dan gaan we het zien."

Een interview met Arno Kamminga na het winnen van zijn serie in de halve finales van de 100 meter schoolslag. - NOS

Nyls Korstanje liep de finale op de niet-olympische 50 meter vlinderslag mis. De 24-jarige Fries, op WK's en EK's goed voor acht estafettemedailles, werd in de halve finales zevende in zijn serie en in 23,23 twaalfde in totaal. De beste acht kwalificeerden zich.

Titmus oppermachtig in strijd der giganten De 22-jarige Titmus, geboren op Tasmanië, dook met 3.55,38 ruim (0,70) onder het vier maanden oude wereldrecord van Summer McIntosh. Door de zwemfans werd al lang naar deze finale uitgekeken met drie zwemsters die de afgelopen anderhalf jaar in het bezit waren geweest van het wereldrecord. De Amerikaanse Katie Ledecky en de Canadese McIntosh speelden echter een bijrol in de Titmus-show, die na 50 meter de leiding nam en daarna superieur was. De wereldkampioene van 2019 was liefst 3,35 sneller dan nummer twee Ledecky, die vier keer WK-goud won op de 400 meter vrij. McIntosh werd vierde achter de Nieuw-Zeelandse Erika Fairweather.

De Australische Ariarne Titmus, regerend olympisch kampioen op de 200 en 400 meter vrije slag, zwemt bij de WK in Fukuoka een wereldrecord op de 400 meter vrije slag. - NOS

Sam Short pakte de zege bij de 400 meter vrije slag voor mannen. De pas 19-jarige Australiër was in de eindstrijd slechts 0,02 sneller dan Ahmed Hafnaoui, die in Tokio verrassend olympisch kampioen was geworden: 3.40,68 om 3.40,70. Het is Shorts eerste mondiale titel. Short had in de series al veruit de snelste tijd gezwommen. In de finale vocht hij een verbeten strijd uit met Hafnaoui. De Tunesiër gaf niets toe, was beter bij de keerpunten en greep na 350 meter zelfs de koppositie. Met een sterk eindschot nam Short de leiding toch weer over en op de laatste meters bleef hij Hafnaoui net voor. De laatste gouden medaille van de eerste dag van het zwemtoernooi werd ook een prooi voor Australië, dat zondag in vier van de vijf finales een wereldtitel kon vieren. Jack Cartwright, Flynn Southam, Kai James Taylor en Kyle Chalmers bezorgden hun land de titel op de 4x100 m vrije slag.