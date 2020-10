Stille tocht voor doodgestoken jongen (17) in Rozenburg

Het verdriet onder de deelnemers was groot, zag een verslaggever van de regionale omroep Rijnmond . Stilte overheerste, maar als eerbetoon werd aan het einde van de stille tocht geklapt.

De deelnemers aan de stille tocht waren familieleden, vrienden en buurtbewoners. Er liepen zowel jongeren als ouders met kinderen mee. Sommige aanwezigen legden bloemen op de parkeerplaats in Rozenburg, in de gemeente Rotterdam.

In het dorp Rozenburg zijn meer dan 200 mensen bij elkaar gekomen voor een stille tocht voor de 17-jarige jongen die er vorige week werd doodgestoken. De menigte liep van het stadskantoor naar de parkeerplaats aan de Langeplaat, waar het slachtoffer om het leven kwam.

Het slachtoffer werd woensdagavond neergestoken. De aanleiding van de steekpartij is nog onduidelijk. Een 18-jarige Vlaardinger is verdachte in de zaak en blijft volgens het Openbaar Ministerie nog zeker twee weken vastzitten.

Buurtgenoten van de 17-jarige jongen zijn een inzamelingsactie gestart. Zijn 16-jarige vriendin is zwanger. Het opgehaalde geld is bedoeld voor een herdenkingsplaats en het ongeboren kind.