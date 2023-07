Kopecky wint openingsrit Tour de France Femmes en pakt gele, groene en bollentrui

Belgisch kampioen Lotte Kopecky heeft de eerste etappe van de Tour de France Femmes met overmacht gewonnen. De renster van SD Worx kwam solo aan in de straten van Clermont-Ferrand, nadat ze op het enige klimmetje tien kilometer van de finish haar beslissende aanval had geplaatst.

De 27-jarige Vlaamse sloeg een driedubbelslag in de openingsetappe: ze pakt de gele trui, de groene trui en de bolletjestrui, omdat ze door haar aanval ook als eerste boven kwam op het enige gecategoriseerde colletje van de 124 kilometer lange etappe.

Dat ene klimmetje op ruim tien kilometer van de finish beloofde het belangrijkste punt te worden in de eerste rit. De aankomst was grotendeels vlak, op een klein oploopje naar de streep na. Dus voor de sterkste sprintsters was het vooral van belang over de slotklimmetje de Côte du Dortol te komen.

Maar die sprintsters konden niet mee toen Kopecky haar indrukwekkende demarrage had geplaatst. In de sprint van een uitgedund peloton met daarin de beste sprintsters en klassementsvrouwen was Lorena Wiebes sneller dan Charlotte Kool en Marianne Vos.

Plek twee, drie en vier waren voor Nederlandse rensters, maar die kwamen wel 41 seconden achter ritwinnares Kopecky over de streep.

