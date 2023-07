Ongenaakbare Bol loopt Europees record op 400 meter horden

In haar laatste serieuze test richting het WK in Boedapest heeft Femke Bol een toptijd genoteerd op de 400 meter horden. Tijdens Diamond League-wedstrijden in Londen noteerde ze 51.45, een persoonlijk en tevens Europees record.

Haar tijd was maar liefst 0,58 sneller dan het Europese record dat ze in de olympische finale van twee jaar geleden in de boeken bracht (52.03).

De 51,45 is bovendien de derde tijd ooit gelopen. Alleen olympisch kampioene Sydney McLaughlin-Levrone was twee keer sneller. De Amerikaanse heeft met 50,68 seconden het wereldrecord in bezit.

Het was ook nog eens de zeventiende zege op rij voor Bol op de 400 meter horden in de Diamond League.