Febvre boekt in Lommel vierde MXGP-zege op rij, derde plaats Coldenhoff

Febvre leek de winst uit handen te geven na een beroerde start in de tweede manche, maar een indrukwekkende inhaalrace bracht hem op plek twee en dat was na het winnen van de eerste manche voldoende voor de eindoverwinning.

De MXGP-wedstrijd in het Belgische Lommel is een prooi geworden voor Romain Febvre. De Franse Kawasaki-coureur bleef WK-leider Jorge Prado en Glenn Coldenhoff voor en boekte daarmee zijn vierde GP-overwinning op rij.

Bij de eerste manche ontwikkelde zich een tweestrijd tussen Yamaha-coureur Coldenhoff en Febvre. Coldenhoff maakte een fout in de vierde ronde en zag de Fransman passeren. Febvre reed vervolgens weg van de Nederlander en eiste de zege op.

Coldenhoff kwam als tweede over de finish. Landgenoot Calvin Vlaanderen eindigde als vierde.

Bij de tweede manche ging Prado er als een speer vandoor. Febvre kwam in het gedrang terecht, maar passeerde zijn concurrenten stuk voor stuk, behalve Prado. Coldenhoff had geen geweldige start, maar wist uiteindelijk derde te worden.

Herlings terug

Volgende week wordt er geracet in Finland, Jeffrey Herlings hoopt dan ook weer in actie te komen. De 28-jarige tweevoudig wereldkampioen brak zes weken geleden zijn nekwervel na een crash in Duitsland.