Coldenhoff tweede achter Febvre in eerste manche MXGP op gewijzigd circuit Lommel

Het parcours in Lommel, dicht bij de Nederlandse grens, ziet er in vergelijking met vorig jaar compleet anders uit. De make-over van het circuit is vooral bedoeld om nog meer uitdaging te bieden aan de coureurs en een beter zicht te creëren voor de fans.

De eerste manche van de MXGP-wedstrijd in het Belgische Lommel is een prooi geworden voor Romain Febvre. De Kawasaki-coureur bleef Nederlander Glenn Coldenhoff ruim voor en ligt daarmee op koers voor zijn vierde eindzege op rij.

MXGP van België

De MXGP van België is zondag live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. De tweede manche is om 17.10 uur. Het commentaar is van Thijs Niet.