Vlaamse nieuwslezer en 'gezicht van VRT Journaal' Martine Tanghe overleden

Voormalig nieuwspresentator Martine Tanghe van het Belgische VRT Journaal is op 67-jarige leeftijd overleden. Zij was 42 jaar lang een van de bekendste gezichten van het Vlaamse tv-journaal. Een aantal jaar geleden werd bij Tanghe kanker vastgesteld.

Haar carrière begon op haar 23ste, toen ze bij de Vlaamse omroep mocht beginnen. Ze was toen net afgestudeerd. Al na een paar maanden presenteerde Tanhghe haar eerste journaal. "Ik was daar totaal niet voor opgeleid. Je wordt voor de leeuwen gegooid en dat ging wel of niet", zei ze daarover.

Daarna presenteerde ze verschillende nieuwsprogramma's. Ook maakte ze reportages in binnen- en buitenland, onder meer in Zuid-Amerika. Verder presenteerde ze samen met collega Philip Freriks het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Dat deed ze tien jaar.

'Moeder aller nieuwsankers'

De VRT noemt Tanghe de "moeder aller nieuwsankers". Eind 2020 ging Martine Tanghe met pensioen. Haar laatste journaal is met meer dan 2 miljoen kijkers nog altijd het best bekeken journaal ooit.

Enkele dagen geleden werd Taghe door de Belgische koning nog benoemd tot Commandeur in de Kroonorde. Ze was "ongelooflijk verrast" door het telefoontje van het Koninklijk Paleis. "Ik zie het als een erkenning voor het werk dat ik veel jaren zo graag gedaan heb", zei ze. "Dat de manier waarop ik dat deed door veel mensen geapprecieerd werd, en blijkbaar ook door de koning, is een warme gedachte."

De VRT sluit het artikel over het overlijden van Tanghe af met: "En of het geapprecieerd werd, Martine. Om het met je eigen woorden te zeggen: we zullen je missen, dank dat je bij ons was."