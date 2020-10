Artsen: Trump nog niet volledig hersteld, maar kan wel ziekenhuis verlaten

De artsen van de Amerikaanse president Trump vinden dat hij voldoende is hersteld van zijn coronabesmetting, waardoor hij het ziekenhuis kan verlaten.

Volgens Trumps lijfarts Sean Conley is Trump nog niet volledig hersteld, maar voldoet hij inmiddels aan alle criteria die zijn terugkeer naar het Witte Huis mogelijk maken. Zo is 72 uur geleden voor het laatst koorts gemeten bij Trump, zei Conley in een persconferentie. Ook is Trumps ademhaling normaal, net als zijn zuurstofwaarden. "Daarnaast zal hij in het Witte Huis de beste zorg mogelijk krijgen", zei Conley.

Trump: ik ga vandaag nog naar huis

Kort daarvoor twitterde Trump zelf dat hij vandaag nog het ziekenhuis zou verlaten. "Ik voel me erg goed", aldus Trump, die naar eigen zeggen rond 18.30 uur in de Amerikaanse avond (00.30 uur Nederlandse tijd) uit het ziekenhuis wordt ontslagen.