Russische raket raakt kathedraal in historische deel Odesa

Bij de Russische raketaanval van afgelopen nacht op de Oekraïense havenstad Odesa heeft de bekende Transfiguratiekathedraal een voltreffer gekregen. De kathedraal is zwaar beschadigd. De Transfiguratiekathedraal is de oudste en grootste kathedraal in Odesa en staat in het historische centrum van de havenstad. Het centrum van Odesa staat op de Werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties. "De verwoesting is enorm, de helft van het dak is weg", zei aartsdeken Andri Paltsjoek tegen persbureau AP. "Maar met Gods hulp zullen we hem herbouwen", waarna hij in huilen uitbarstte. Terwijl hij sprak, brachten medewerkers van het complex documenten en waardevolle objecten naar buiten. Op beelden is de verwoesting in de kerk goed te zien:

Volgens Paltsjoek is de kathedraal door een Russische raket geraakt, die vervolgens in de kelder ontplofte. Twee mensen die op dat moment binnen waren, raakten gewond. De Russen wijzen de verantwoordelijkheid van de hand. "Het meest aannemelijk is dat de kathedraal door een Oekraïense luchtafweerraket is geraakt", beweert het Russische ministerie van Defensie. Enorme knal De Nederlandse oud-diplomaat Robert Serry is in Oekraïne voor Stichting OpendoorUkraine.NL, die zich inzet voor herstel en wederopbouw van het land. Hij sliep vannacht in Odesa op loopafstand van de kathedraal. "Rond 02.00 uur werd ik wakker van het luchtalarm. Dan wacht je altijd even of het serieus is. Na misschien twee minuten hoorde ik een enorme knal, dus dat was duidelijk een inslag dicht bij." Terwijl hij naar de schuilkelder liep, volgden meer knallen.

Serry ging vanochtend bij de kathedraal kijken. "Honderden mensen zijn daarnaartoe gekomen om te zien wat er is gebeurd, maar ook om te helpen. Ook elders zijn inslagen geweest. Als ze het op de haven gemunt hadden, hebben ze deze keer wel heel slecht gericht." Dat de kathedraal door een Oekraïense raket kan zijn getroffen, zoals Rusland beweert, gelooft Serry niet. "Totale onzin. Het is zo'n klap geweest. Natuurlijk zeggen ze dat, maar dat lijkt me zeer, zeer onwaarschijnlijk." Wraak De Oekraïense president Zelensky zweert wraak. "Voor het Russische kwaad is geen excuus. Het kwaad zal verliezen. En je kan er zeker van zijn dat er vergelding komt voor de Russische terroristen. Ze zullen het voelen." Tsarina Catharina de Grote gaf in 1795 opdracht voor de bouw. Het complex werd in de jaren 30 van de vorige eeuw onder het communistische Sovjetregime weer afgebroken. In 1999 begon de herbouw. Die duurde vier jaar.