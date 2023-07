Afzwaaiende Van der Gragt beslissend voor Oranje: 'Ik voel me trots'

Op haar laatste toernooi, voordat ze als technisch manager AZ Vrouwen aan de slag gaat, pakte Stefanie van der Gragt de hoofdrol. Dat ze tegen Portugal (1-0) de winnende treffer voor Oranje maakte op dit WK, is dan ook extra speciaal. "Ik voel me trots, het was een hele belangrijke goal, we hebben het met het team gedaan en ik ben blij dat ik hem mocht maken", zegt Van der Gragt. Portugal leek aanvankelijk makkelijk te pakken, zeker de eerste helft lag het land aan de voeten van Oranje. Toch ging er maar één in, een kopbal van Van der Gragt na dertien minuten. Oranje traint al jaren op deze standaardsituaties, met Sherida Spitse die de bal perfect voorgeeft. Vier jaar geleden ging Nederland dankzij haar trap naar de WK-finale tegen Amerika. Tegen Portugal leverde het opnieuw succes op. "Klopt, dit was er eentje uit het boekje. Het is een wapen van ons, dat heb je vandaag kunnen zien", lacht Van der Gragt.

"Dit was een lekkere start", beaamt ook Spitse, die blij is met de drie punten. Billenknijpen? Zeker in de tweede helft werd Portugal beter en moesten flankspelers Victoria Pelova en Esmée Brugts vaker mee terug om te verdedigen. Was het billenknijpen? "Dat niet zozeer", zegt Spitse nuchter. "Portugal heeft niet echt goede kansen gecreëerd. Ik denk dat Daphne (van Domselaar, red.) niks te doen heeft gehad."

Een samenvatting van de WK-wedstrijd tussen Nederland en Portugal in Dunedin. - NOS

Bondscoach Andries Jonker denkt daar anders over; hij hield vanaf de bank soms zijn adem in. "Het was een gevecht. Portugal laat zien dat ze de aansluiting met de top aan het vinden zijn. En ze hebben het ons moeilijk gemaakt door tijdens de wedstrijd twee keer van speelwijze te wisselen." Zo begon Portugal met het 4-4-2 systeem, maar na rust werd er gewisseld naar 5-3-2, om halverwege de tweede helft weer terug te switchen naar 4-4-2. Toch is de bondscoach tevreden. "We hebben geen kans weggegeven. Maar we hadden wel meer kansen moeten creëeren."

Jonker knuffelt met Martens na afloop - ANP

Hij doelt op de kopbal van Jill Roord die in de eerste helft net over ging. Ook Daniëlle van de Donk liet het na om de 2-0 te maken. "Dat zijn wel cruciale momenten. Portugal haalt alles uit de kast, speelt met hart en ziel, dus wij moeten oppassen. Een goal voor ons erbij had wel geholpen", aldus Jonker. Flinke gemiste kans Van de Donk neemt het zichzelf kwalijk dat ze vanuit het zestienmetergebied niet tot scoren kwam. "Weet je, als je die tweede niet maakt, blijft het spannend. Ik had wel een flinke kans, ja."

WK voetbal bij de NOS Het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland is grotendeels live te zien bij de NOS. We zenden elke dag een wedstrijd live uit op televisie, NOS.nl en in de NOS-app. Oranje treft op donderdag 27 juli de Verenigde Staten (03.00 uur) en op dinsdag 1 augustus Vietnam (09.00 uur).

Het was fysiek een pittige wedstrijd. Van de Donk, die vooraf kampte met een blessure, werd niet gespaard. "Ik kreeg een paar flinke tikken, maar dat hoort erbij, ik heb er gelukkig niets aan overgehouden." Beerensteyn op krukken Dat geldt niet voor haar teamgenoot Lineth Beerensteyn. De spits liep in het staartje van de wedstrijd enigszins aangedaan van het veld na een tik tegen haar been. Ze werd gewisseld voor Katja Snoeijs. Hoe het met Beerensteyn is, kon Jonker nog niet zeggen. Hij had haar nog niet gesproken zo vlak na de wedstrijd. Ze kwam op krukken uit de kleedkamer. Oranje gaat voor koppositie De volgende tegenstander op donderdag is de Verenigde Staten, de titelfavoriet die Nederland in de vorige WK-finale klopte. Toch maakt Jonker zich geen zorgen. Zeker niet nu de eerste drie punten binnen zijn.

Spits Beerensteyn liep een blessure op - Reuters