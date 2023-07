Reisorganisaties schrappen vluchten naar Rhodos om bosbranden

Verschillende reisorganisaties hebben hun vluchten naar Rhodos geannuleerd vanwege de bosbranden op het Griekse eiland. Onder meer TUI brengt tot en met dinsdag geen nieuwe reizigers meer naar Rhodos. Ook Corendon, Prijsvrij en D-reizen schrappen vluchten tot en met dinsdag. Bij die laatste twee organisaties gaat het in totaal om ruim 350 reizigers. Verder annuleert Sunweb vandaag en morgen de vakanties naar het eiland. Luchtvaartmaatschappij Transavia vliegt nog wel naar Rhodos, maar zegt tegen de NOS dat de vliegtuigen wel leger zijn. Ook gaan er vandaag geen vliegtuigen meer van de Britse maatschappij JET2. Noodreisdocument Het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op het vliegveld van Rhodos een plek ingericht waar toeristen een noodreisdocument kunnen krijgen als ze door de evacuaties hun identiteitspapieren niet meer hebben. Daar kunnen mensen terecht die snel moesten vluchten voor het vuur en daardoor geen tijd hadden om hun koffers mee nemen.

Er zijn twee Griekse telefoonnummers ingesteld voor mensen die uit het buitenland kunnen bellen voor hulp: +30 210 3681259 en +30 210 3681350. Mensen die bijvoorbeeld op zoek zijn naar familieleden op het eiland kunnen een van die nummers bellen.

Het Calamiteitenfonds beschouwt de branden in het zuidoosten van Rhodos sinds vanmiddag als een calamiteit. Dat houdt in dat het fonds de kosten vergoedt van reizigers die op het zuidoostelijke deel van het eiland verblijven of verbleven, zoals reisaanpassingen en de reis terug naar huis. Voorwaarde is wel dat de reisorganisatie waarbij de reis is geboekt, aangesloten is bij het Calamiteitenfonds. Bij TUI, Corendon en Sunweb is dat het geval.

Mensen bereidden zich gisteren voor op evacuatie in Kiotari - EPA

Gisteren zei Corendon tegen de NOS dat er zo'n 200 gasten in het getroffen gebied zijn, van wie het merendeel Nederlands is. Twee andere reisorganisaties - D-reizen en Prijsvrij - hebben zeker dertig Nederlandse toeristen op het eiland. TUI heeft minder dan tien reizigers in het gebied. Sunweb zegt vandaag dat er zo'n 250 reizigers op Rhodos zijn geëvacueerd, van wie honderd Nederlanders. Corendon-directeur Steven van der Heijden zegt dat zijn organisatie ook honderden vakantiegangers heeft geëvacueerd vanuit het zuiden naar het noorden van het eiland.

"Die gaan we zo snel mogelijk terugbrengen naar Nederland", zegt Van der Heijden. Daarvoor worden vluchten vanuit andere bestemmingen omgeleid via Rhodos. De komende uren en dagen nemen die toestellen de reizigers mee naar Nederland, zegt Van der Heijden.

Correspondent Griekenland Thijs Kettenis: "De sfeer op het vliegveld is gelaten. Er wordt niet geschreeuwd en gedrongen, maar het is hier heel erg warm. Mensen hebben een gebroken nacht gehad en willen graag weten waar ze aan toe zijn. Het lijkt erop dat het nog wel even duurt voordat iedereen dat hier weet. De evacuaties zijn op dit moment voltooid. De brandweer richt zich op het bestrijden van de branden. Sinds vanochtend zijn er geen nieuwe evacuatiebevelen gekomen. Het gaat inmiddels om de grootste evacuatie in Griekenland ooit."

Bosbranden teisteren het eiland al zo'n zes dagen, voornamelijk op de dichtbeboste en dunbevolkte plekken. Maar de branden bereikten gisteren het zuidoosten van Rhodos, waar veel toeristen vakantie vieren. Het blussen verloopt door de harde wind moeizaam, daarom moeten bewoners en toeristen uit voorzorg vertrekken. Het gaat om twaalf dorpen en alle hotels in de getroffen regio's. Ook vandaag blijft het flink waaien is de verwachting en blijven de temperaturen hoog. Bekijk hieronder beelden van de evacuaties: