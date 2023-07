Grote reisorganisaties schrappen vluchten naar Rhodos vanwege bosbranden

Ook Corendon, Prijsvrij en D-reizen schrappen vluchten tot en met dinsdag. Bij die laatste twee organisaties gaat het in totaal om ruim 350 reizigers. Verder annuleert Sunweb vandaag en morgen de vakanties naar het eiland.

Gisteren zei Corendon tegen de NOS dat er zo'n 200 gasten in het getroffen gebied zijn, van wie het merendeel Nederlands is. Twee andere reisorganisaties - D-reizen en Prijsvrij - hebben zeker dertig Nederlandse toeristen op het eiland. TUI heeft minder dan tien reizigers in het gebied.

Sunweb zegt vandaag dat er zo'n 250 reizigers op Rhodos zijn geëvacueerd, van wie honderd Nederlanders.

Moeizaam blussen

Bosbranden teisteren het eiland al zo'n zes dagen, voornamelijk op de dichtbeboste en dunbevolkte plekken. Maar de branden bereikten gisteren het zuidoosten van Rhodos, waar veel toeristen vakantie vieren.

Het blussen verloopt door de harde wind moeizaam, daarom moeten bewoners en toeristen uit voorzorg vertrekken. Het gaat om twaalf dorpen en alle hotels in de getroffen regio's. Ook vandaag blijft het flink waaien is de verwachting en blijven de temperaturen hoog.