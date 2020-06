'Wat doe je met mensen die een gevaar zijn voor anderen, maar dat niet snappen?'

In de serie In de frontlinie publiceren we dagelijks de ervaringen van zorgmedewerkers die we volgen. De tekst komt tot stand na een interview met een NOS-redacteur. Vandaag Marije Veenstra, gezondheidszorgpsycholoog in verpleeghuis Gooiers Erf in Hilversum.

"Bij ons in het verpleeghuis zijn er nog geen bewoners besmet met het coronavirus, maar dat voelt als stilte voor de storm. We zijn ons dus al aan het voorbereiden op het moment dat de eerste besmetting zich voor zal doen. Vooral bij mensen met dementie stelt dat ons voor een groot dilemma: hoe ga je om met iemand die een gevaar is voor z'n omgeving maar dat zelf niet doorheeft?

De uitdaging wordt om deze bewoners op een goede manier te isoleren. We proberen te bedenken hoe we de kamer van de bewoner zo comfortabel kunnen maken dat diegene daar niet weg wil. Door er bijvoorbeeld muziek af te spelen of bewegende beelden op de muur te projecteren. Alles om te voorkomen dat we de deur op slot moeten doen. Want iemand die niet snapt waarom hij opgesloten zit kan behoorlijk in paniek raken.

Tot die tijd proberen we de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Mensen wonen bij ons met ongeveer acht bewoners op een woongroep. Daar hebben ze een eigen kamer, een gezamenlijke woonruimte en toegang tot de gezamenlijke tuin. De activiteiten die normaal in de grote zaal zijn proberen we nu in het klein op die woongroepen te organiseren. Op die manier hebben ze toch wat afleiding.

Er is twee weken geleden door het kabinet besloten dat mensen in verpleeghuizen voorlopig geen bezoek mogen ontvangen. Daar wordt door bewoners wisselend op gereageerd. Op sommige bewoners heeft het enorm veel impact en bij hen is er gemis en verdriet, maar voor sommige bewoners verandert er niet zoveel. Bijvoorbeeld omdat ze door de dementie vergeten wat er allemaal speelt. Of omdat ze normaal gesproken een uur nadat een familielid op bezoek was alweer vroegen waar hun familie toch blijft.

De mensen die het wel meekrijgen proberen we zoveel mogelijk gerust te stellen. Er is een bewoner die de hele dag naar het nieuws kijkt en daar wordt ze heel angstig van. Wij proberen afleiding te bieden en die angst wat weg te nemen. Ook proberen we het sociale contact op een andere manier mogelijk maken. Bijvoorbeeld door beeldbellen of familie via het raam contact te laten maken.

Al begrijpen sommige bewoners toch niet goed waarom de familie wel uitgebreid staat te zwaaien voor het raam maar dat ze niet even binnenkomen. Een collega had een goede tip: als mensen het niet snappen kunnen we ze vertellen dat er een virus is vergelijkbaar met de uitbraak van TBC. De meeste mensen hebben daar nog wel herinneringen aan. "Oké, dan blijven we binnen", zeggen ze dan."