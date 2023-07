Zeker twintig doden door overstromingen in Afghanistan

In Afghanistan zijn door hevige overstromingen zeker twintig doden gevallen. Tientallen mensen worden nog vermist, melden lokale functionarissen. In verschillende dorpen in de provincie Maidan Wardak, in het midden van het land, zijn huizen en wegen verwoest. Er zouden daar nog mensen onder het puin liggen.

Volgens een woordvoerder van de lokale autoriteiten zijn mensen overvallen door plotselinge, hevige regenval. Veel slachtoffers werden in hun slaap getroffen door de watermassa. Er wordt gevreesd voor nog meer doden.

Verder zijn hectares landbouwgrond onder water komen te staan. Dat kan grote gevolgen hebben voor de bevolking. Het land wordt al geteisterd door hongersnood; de VN schat dat 95 procent van de Afghanen momenteel niet genoeg te eten heeft en dat ruim een miljoen Afghaanse kinderen onder de 5 dit jaar ernstig ondervoed zal raken.